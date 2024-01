Il 2024 è un anno bisestile. Quest’anno, infatti, vivremo un giorno più, 366 anziché 365. E così febbraio non finirà il 28, bensì il 29. È in arrivo però una proposta storica: vogliono cambiare il mese. Nei prossimi anni, dunque, il giorno bisestile non potrebbe cadere più nel mese di febbraio. Sarebbe una svolta epocale. (Continua…)

Leggi anche: Nuova tragedia in Italia dopo Brandizzo: ucciso da un treno

Leggi anche: Auto finisce fuori strada e rimane in bilico sul burrone: feriti gravi

Cos’è un anno bisestile

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell’anno stesso, accorgimento utilizzato per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni “normali” di 365 giorni si intercalano gli anni “bisestili” di 366 ogni quattro anni. Il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, che è il più corto dell’anno. Tale mese, dunque, arriva a contare 29 giorni anziché 28. È anche vero però che l’aggiunta dell’anno bisestile non compensa completamente lo slittamento delle stagioni perchè ogni 3323 anni si accumula comunque un giorno in più di ritardo rispetto all’evento astronomico. Nella tradizione popolare l’anno bisestile sarebbe foriero di sventure. (Continua…)

Leggi anche: Terribile incidente in montagna: donna precipita dalla seggiovia

Leggi anche: Incendio devastante, adesso si teme il peggio: il sospetto choc

La proposta

Il responsabile dell’economia degli stili di vita presso l’Institute of Economics, Christopher Snowden, ha lanciato una proposta: egli vuole cambiare il mese in cui cade il giorno bisestile. Basta con febbraio, a guadagnare un giorno extra deve essere – secondo lui – giugno. Nella proposta si legge: “Ogni quattro anni tutti noi abbiamo un giorno in più di vita grazie al sistema degli anni bisestili. Ma perché avere un giorno in più a febbraio (freddo e buio) quando si potrebbe avere un giorno in più a giugno (bella estate)?”. Se la proposta fosse accettata, l’anno bisestile avrebbe sempre 366 giorni, ma febbraio terminerebbe sempre il 28, mentre giugno terminerebbe il 31 anziché il 30. (Continua…)

Come votare

Dato che si tratta di una petizione, che conta già 103 voti a favore, tutti coloro che voglio firmare la petizione possono andare su change.org e votare. Un utente, sotto la petizione, ha fatto notare: “Non abbiamo bisogno di altri giorni di febbraio“. Non vogliamo scoraggiarvi, ma difficilmente una petizione online cambierà le leggi del mondo.