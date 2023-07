Da settembre su Canale 5 partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality si rinnoverà e non avrà con se quelle caratteristiche trash degli ultimi anni. Il cast dunque dovrà essere approvato da Pier Silvio Berlusconi in persona. In questi giorni Alfonso Signorini è al lavoro e stando ai primi rumors sarebbero diversi i nomi che molto probabilmente entreranno nella casa. Non è assolutamente detto che la linea che punta alla maggiore ‘sobrietà’ paghi per quel che riguarda gli ascolti. Anzi c’è l’ipotesi che una fetta di pubblico possa considerare barbosa e snob un’edizione dai connotati più ‘seri’. Naturalmente i vertici Mediaset sono consapevoli del rischio. E se così fosse, cosa accadrà? Scopriamolo insieme. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Cesara Buonamici al “GF Vip 8”: il commento di Cristina Plevani

Leggi anche: “GF Vip 8”, il toto nomi del nuovo cast: due sono molto famosi

Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images

Leggi anche: “GF Vip 8”, novità in arrivo: l’indiscrezione

Leggi anche: Gf Vip, il famoso politico arriva nella casa più famosa d’Italia: di chi si tratta

“GF Vip”, la pessima notizia per Alfonso Signorini: Mediaset pronta a chiudere tutto

Ventata di rivoluzione sul Grande Fratello Vip, il quale, stando alle volontà di Pier Silvio Berlusconi, si chiamerà da ora in poi solo Grande Fratello. Un ritorno alle origini, segnato da un cast misto. Entreranno in casa 12 persona famose e 8 persone comuni. Cambia anche il logo, che diventa sempre più stilizzato. Il programma aprirà i battenti lunedì 11 settembre 2023 e avrà il doppio appuntamento settimanale. E ancora, sempre restando in tema di news, via le doppie opinioniste e spazio a una sola commentatrice che sarà Cesara Buonamici. Cancellato anche il ruolo dell’esperta social. Tutte queste novità causeranno un cambiamento anche agli ascolti? Togliere il trash potrebbe portare ad avere ascolti più bassi, ma Pier Silvio Berlusconi avrebbe già messo in conto anche questa eventualità. Se ciò dovesse accadere si potrebbe pensare di accontonare per sempre il format, puntando su altri show e nuove idee. In queste ore Alfonso Signorini si ritrova tra gli osservati speciali. O si fanno i numeri e al contempo si mantiene un certo livello di presentabilità oppure si rischia di essere defenestrati. (Continua a leggere dopo la foto)

Mediaset’s executive vice president and CEO Pier Silvio Berlusconi during an general meeting of shareholders at the Mediaset headquarters in northern Milan on June 27, 2018. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto)

I papabili concorrenti

Ancora un mese e una settimana e scopriremo i concorrenti dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore stanno circolando due nomi, già noti nel mondo della t italiana. A spoilerarli è Alessandro Rosica che annuncia che tra i partecipanti ai casting ci sono due donne note. Secondo l’esperto di gossip si tratterebbe di Giorgia Venturini e Samira Lui. Dunque, la conduttrice di X Style di Canale 5 e la professoressa de L’Eredità potrebbero essere tra i futuri concorrenti del reality. Diciamo che per ora il cast resta segreto, ma sicuramente a breve verrà annunciato quello ufficiale.