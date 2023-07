Cesara Buonamici al GF Vip 8, l’attacco di Cristina Plevani: l’annuncio poco fa – Cesara Buonamici, volto di punta del TG5, potrebbe essere l’unica opinionista della prossima edizione del “Grande Fratello”. Da che è stata lanciata da “Dagospia”, l’indiscrezione bomba sta facendo il giro del web, raccogliendo pareri discordanti. Tra coloro che hanno voluto commentare la notizia Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del reality show di Canale 5. L’ex concorrente ha definito “strana” la possibilità di vedere la giornalista in studio come presenza fissa. (continua a leggere dopo le foto)

Cesara Buonamici al “GF Vip 8”: il commento di Cristina Plevani

La scelta di arruolare Cesara Buonamici come unica opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip sta facendo parecchio discutere. Sul suo profilo Instagram anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality show, ha commentato la notizia: “Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura. Tralasciando la prima edizione che per ovvi motivi è stato quasi un esperimento sociale (involontario) più che un programma vero e proprio, le edizioni successive hanno seguito la moda dei tempi e il cambio sociale”. (continua a leggere dopo le foto)

Lo sfogo duro di Cristina Plevani su Instagram

“È vero che negli ultimi anni il freno è stato lasciato andare un po’ troppo ed è anche vero che non puoi accorgertene oggi, perché è da un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità. Sorriso pensando a quando i primi tempi in alcuni ambienti i concorrenti del grande fratello erano bannati perché troppo “popolari”, troppo famosi per nulla e troppo sotto una luce che in quel momento oscurava chi lo spettacolo lo faceva di mestiere. Col passare del tempo però il gf è diventato un’occasione di visibilità per chi prima lo etichettava come il male (non che sia il bene ma almeno essere coerenti)”, ha proseguito Cristina Plevani. (continua a leggere dopo le foto)

Cesara Buonamici al “Gf Vip 8”: interviene la vincitrice della prima edizione del reality

“Ho sempre pensato che l’opinionista dovesse essere qualcuno preso dalle vecchie edizioni, magari prendere più nomi e alternarli di puntata in puntata… Con tutti gli ex gf ci fai più edizioni. Gli opinionisti scelti li ho spesso visti come persone che si presentano in serata, magari imboccati dagli autori in base alle dinamiche del momento e a fine serata tanti saluti e baci, ci vediamo la prossima volta… Ah, fatemi sapere quando scende il bonifico. Insomma, gente che col gf non c’entra nulla e che magari manco perde tempo a guardarlo. La scelta della Buonamici credo risulti “strana” a tutti… A questo punto sono curiosa di vedere chi saranno i concorrenti e anche la linea del programma. C’è stato un periodo dove avrei voluto che nella casa ogni tanto si parlasse di cronaca, di attualità… Insomma, dei dibattiti tra concorrenti, magari mettendo a disposizione articoli di giornale. Non ho idea in che modalità, non sono un autore tv. Trovare il modo di rendere piene le giornate”, ha concluso Plevani.