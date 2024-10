Gerry Scotti, la frase su De Martino è una ‘scivolata’: cosa ha detto – Recentemente Gerry Scotti si è espresso sul giovane collega Stefano De Martino, al timone del programma campione d’ascolti di Rai Uno “Affari tuoi”. Le esternazioni del conduttore 68enne sono state viste da alcuni come un segno di insoddisfazione per quanto sta avvenendo in tv. (continua a leggere dopo le foto)

Il conduttore di Canale 5 Gerry Scotti, da sempre alla guida di programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, sembra preso dal malcontento, al punto da rendersi protagonista di quello che pare essere un vero e proprio scivolone (o, almeno, c’è chi lo ha definito così) nei confronti di Stefano De Martino. (continua a leggere dopo le foto)

Gerry Scotti è uno showman della tv italiana e, al momento, conta vari programmi in palinsesto sulle reti Mediaset. Dopo l’enorme successo riscosso lo scorso maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, Gerry Scotti è tornato in onda con un nuovo ciclo di puntate de La ruota della fortuna. Lo vediamo poi tutti i sabato sera al seguitissimo programma di Canale 5 Tu si qui vales. Forse però quel che sta facendo sul piccolo schermo non lo fa sentire troppo appagato. Almeno questo è ciò che hanno pensato alcuni dopo il suo commento su Stefano De Martino, che in Rai ha sostituito Amadeus al timone di Affari tuoi.

