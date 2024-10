Home | “Grande Fratello”, Shaila Gatta paragona Lorenzo al suo ex (VIDEO)

Tiene banco nella casa del “Grande Fratello” il quadrilatero amoroso formatosi tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha paragonato il coinquilino al suo ex fidanzato Sasà. (Continua…)

Screenshot

“Grande Fratello”, Shaila Gatta tra Lorenzo e Javier

Nella casa del “Grande Fratello”, l’ex velina Shaila Gatta è contesa tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. In un primo momento, la gieffina si era avvicinata molto a Lorenzo. Quest’ultimo, però, ha provato ad avvicinarsi anche ad Helena e con il suo comportamento ha allontanato Shaila. Dopodiché, l’ex velina ha provato ad avvicinarsi a Javier, ma ad un certo punto ha confessato di non provare interesse nei suoi confronti. A quanto pare, a Shaila piace molto Lorenzo, che però nella casa non si comporta bene. (Continua…)

Shaila paragona Lorenzo al suo ex

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello”, Shaila ha avuto un confronto prima con Javier e poi con Lorenzo. La gieffina ha confessato di essere interessata a Lorenzo, ma non le piace il suo atteggiamento. Nella casa, infatti, Lorenzo si è avvicinato anche ad Helena. Dopo la puntata, sempre parlando di Lorenzo, l’ex velina ha paragonato il coinquilino al suo ex Sasà. Le sue parole hanno lasciato di stucco il pubblico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)