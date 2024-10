“Grande Fratello”, volano stracci dopo la puntata

Il Grande Fratello sta regalando grosse emozioni al pubblico di Canale 5. Il nuovo cast scelto da Alfonso Signorini sembra avre fatto breccia nel cuore degli italiani. Ieri sera, 7 Ottobre 2024, è andata in onda una nuova puntata in diretta del reality e i concorrenti sono venuti a conoscenza di quello che è successo in casa anche quando loro erano in un’altra stanza. Questi filmati, come sempre, hanno scatenato un po’ di caos in casa e così dopo la puntata del Grande Fratello c’è stato uno scontro tra Helena Prestes e Amanda Lecciso. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Amanda Lecciso contro Helena Prestes

Si sà all’interno del Grande Fratello le liti sono all’ordine del giorno, vuoi o non vuoi la convivenza forzata tra persone con caratteri diversi e che non si conoscono può essere molto difficile e per questo a volte si arriva ad alzare i toni. Non solo la lite con Lorenzo Spolverato durante la pubblicità, Helena Prestes è stata al centro di uno scontro anche dopo la puntata del Grande Fratello. Amanda Lecciso delusa dalla nomination ricevuta dalla modella brasiliana, ha deciso di confrontarsi con lei e da quel momento sono volati stracci.

