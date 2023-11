Dopo il putiferio intorno alla figura di Andrea Giambruno che si è creato dopo che Striscia la Notizia ha mostrato i fuorionda choc del giornalista, ha parlato della faccenda Gerry Scotti. Intanto, ci si chiede se Antonio Ricci non abbia altri contenuti da mandare in onda. “Non ho più nulla, quello che avevo in frigo è andato”, ha fatto sapere ai microfoni di Un giorno da pecora. Ricci inoltre, ha spiegato che non è a causa sua che la Meloni e Giambruno hanno chiuso la loro relazione, anche se la premier ha agito mettendo un punto alla loro storia proprio il giorno dopo che è scoppiato il caso. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Televisione in lutto, se ne va un grande: la triste notizia poco fa

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, lei sta male: salta tutto all’ultimo

Le parole di Antonio Ricci su Andrea Giambruno

Nei fuorionda che hanno fatto tanto scalpore, Andrea Giambruno fa della avances ad una giovane collega usando anche termini molto spinti. “Risalivano a giugno (i filmati), la data è facilmente deducibile dall’immagine che si vede dell’incidente di Casal Palocco. Striscia però era in vacanza. Solo a fine settembre li ho visti. Nel mio cuore fanciullo, anche un po’ gitano, mi sono detto: il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca. Quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente, non si è espresso…”, ha spiegato Ricci ospite di Radio RaiUno. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara e Fedez, il lieto annuncio pochi istanti fa: arriva la conferma

Leggi anche: “GF Vip 8”, l’ira di Beatrice Luzzi contro Mughini: “Parte uno schiaffo”

Quindi quello è l’unico episodio imbarazzante trovato da Ricci. E ha deciso di pubblicarlo dopo l’intervista del giornalista a Chi, dove Giambruno fa il misterioso a proposito della sua relazione con Giorgia Meloni, ma soprattutto si difende da tutte le critiche che ha ricevuto durante gli ultimi mesi. Per quanto riguarda la relazione finita proprio dopo i fuorionda con la premier, Ricci ha ammesso che non è colpa di quanto è successo. “Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano benissimo da sole e poi viene data la colpa all’evidenziatore, che in realtà non rovina nulla”, ha spiegato. (Continua dopo le foto)

Gerry Scotti dice la sua sui fuorionda di Andrea Giambruno

Gerry Scotti non è solito parlare di attualità ma stavolta ha deciso di fare uno strappo alla regola. Il conduttore ha detto la sua sulla vicenda di Giambruno, in un’intervista al settimanale Oggi. “Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto“, le parole del conduttore di Caduta Libera. Insomma, questa volta è toccato a Giambruno, ma in passato Ricci non si è fatto scrupoli a mostrare altri contenuti imbarazzanti e quindi, secondo Gerry Scotti, neanche l’ex compagno della Meloni andava risparmiato. Per il resto, nessun commento in merito alla vicenda in sé, da parte del conduttore.