Franco Di Mare, l’annuncio del fratello è un colpo al cuore per tutti – Poco dopo i funerali di Franco Di Mare, il fratello del giornalista, Gino, ha concesso una breve intervista al «Corriere della Sera», spiegando le ultime ore dell’inviato di guerra, le sue volontà e paure. Era preparato alla morte del conduttore: «Lo ero io come lo era Franco, lui sapeva tutto». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, la testimonianza di Carmine: con chi l’ha vista

Leggi anche: Rai, il colpaccio dopo Amadeus: torna un conduttore amatissimo

Franco Di Mare, l’annuncio del fratello è un colpo per tutti

Del mesotelioma che l’ha colpito Franco Di Mare parlò così al fratello Gino: «Mi chiamò al cellulare, tre anni fa, e con la solita ironia che lo contraddistingueva domandò: «Ho due notizie, una cattiva e una brutta, da quale comincio? Ho un mesotelioma, mi disse, ma è in situ, superficiale, lo togliamo. Poi invece non è andata così». Della questione Rai, Gino Di Mare non vuol parlare: «Io sono il fratello, di questo si occuperanno il suo agente, sua moglie e sua figlia. Certo dico che lui era molto seccato, per come era stato trattato, negli ultimi giorni mi diceva ‘mi hanno abbandonato’, riferendosi ai vertici della Rai, beninteso non quelli attuali ma i precedenti. Non si capacitava, ripeteva “come è possibile che sia considerato un questuante?”». (continua a leggere dopo le foto)

Franco Di Mare, il fratello svela gli ultimi desideri

«Il matrimonio con Giulia è stato uno dei suoi ultimi desideri», ha raccontato Gino Di Mare. Il fratello del giornalista ha elencato poi gli altri: «Un ultimo viaggio a Posillipo, lido Ondina, il mare in cui nonno Francesco, stesso nome di Franco, gli insegnò a nuotare: non ce l’abbiamo fatta».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva