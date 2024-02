Fortissima scossa di terremoto nella notte: magnitudo 4.2

La Terra torna a tremare. Nella notte c’è stata una nuova scossa di terremoto, stavolta di magnitudo 4.2. Paura tra la popolazione: molti sono stati svegliati nel pieno del sonno. La scossa è stata abbastanza forte, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a cose o persone. La popolazione spera che nelle prossime ore non ci siano nuove scosse di terremoto. (Continua…)

Forte scossa di terremoto nella notte

Nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Il sisma è stato avvertito da tutti indistintamente. Paura per la popolazione locale, molti stavano già dormendo ed hanno avuto un brutto risveglio. Il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 100 chilometri. Nonostante la scossa sia stata abbastanza forte, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Il luogo nel quale è stata avvertita la scossa di terremoto non è nuovo ad episodi sismici di tale entità, anzi, a volte le scosse sono anche più intense. (Continua…)

Terremoto Cile

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Cile durante la notte. L’evento sismico è stato immediatamente verificato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il GDACS. Al momento, non si segnalano danni a cose e persone. La scossa ha avuto magnitudo 4.2 ed è stata registrata ad una profondità di circa 100 chilometri. Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri dalla città di Los Andes, un centro sito a circa 80 chilometri a ovest dalla capitale di Santiago del Cile. L’epicentro è stato individuato in un’area collinare. Al momento per fortuna non si segnalano danni particolari a cose o persone. (Continua…)

La zona non è nuova ed episodi sismici

La zona in cui è stata registrata la scossa di terremoto non è nuova ad episodi sismici di tale entità. Lo scorso anno ci sono stati diversi i terremoti, alcuni di questi hanno anche superato la potenza di 6 sulla scala Richter, causando, in più di un’occasione, alcune problematiche alla popolazione. Gli abitanti si augurano che non ci siano nuove scosse nel corso della giornata.