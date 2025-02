Formula 1, la Williams presenta la nuova monoposto: grandi ambizioni per Sainz e Albon

Formula 1, la Williams ha svelato la sua nuova monoposto per il Mondiale 2025: la FW47. La vettura, che verrà guidata da Carlos Sainz e Alexander Albon, è stata presentata ufficialmente a Silverstone, con l’obiettivo di permettere al team inglese di scalare posizioni in classifica prima del grande cambiamento regolamentare previsto per il 2026.

Dopo la presentazione, Sainz e Albon hanno subito portato la FW47 in pista per i primi giri di shakedown, raccogliendo dati fondamentali per lo sviluppo della vettura. La livrea mostrata durante l’evento è solo provvisoria: come accaduto per la McLaren, anche la Williams ha optato per una livrea ‘camouflage’ in attesa di quella definitiva.

La vera livrea della FW47 sarà svelata il 18 febbraio nel corso del mega evento “F1 75” alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta nella storia della Formula 1, tutti i team presenteranno insieme le loro livree ufficiali per la stagione 2025, in una serata che promette di essere spettacolare.

Formula 1, per la Williams un anno importante

Il 2025 sarà un anno chiave per la Williams, che punta a migliorare le prestazioni in vista del nuovo regolamento del 2026. L’arrivo di Carlos Sainz porta al team l’esperienza maturata negli anni in Ferrari, mentre Albon rappresenta la continuità del progetto. Dopo un 2024 concluso con il sedicesimo posto in classifica piloti e soli 12 punti, il thailandese ha l’obiettivo di migliorare le proprie performance e aiutare la squadra a tornare competitiva.

Nei giorni scorsi, Williams ha anche annunciato un’importante novità sul fronte commerciale: Atlassian sarà il nuovo title sponsor del team. Una partnership strategica che potrebbe portare nuovi investimenti e risorse fondamentali per il rilancio della storica scuderia britannica.

Con la coppia Sainz-Albon e una monoposto che promette miglioramenti significativi, la Williams si prepara ad affrontare una stagione importante. La FW47 rappresenta l’ultima opportunità per la squadra di massimizzare le proprie prestazioni prima del 2026. L’attesa per il debutto ufficiale della livrea definitiva è alta, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire i colori con cui la Williams tenterà di tornare protagonista in Formula 1.

Leggi anche: