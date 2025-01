La stagione 2025 di Formula 1 si avvicina e, con essa, cresce l’attesa per vedere quali giovani talenti riusciranno a emergere e a lasciare il segno nel mondo delle corse. Mentre i campioni consolidati continuano a dominare, ci sono nuovi piloti pronti a sfidare le gerarchie e a sorprendere tutti con prestazioni straordinarie. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

In questo articolo, analizzeremo i giovani più promettenti della Formula 1, quelli che potrebbero scrivere il futuro del motorsport e conquistare l’attenzione del pubblico. Chi, tra questi giovani talenti, riuscirà a rompere gli schemi e a imporsi come la rivelazione della stagione?

Kimi Antonelli – Mercedes

Kimi Antonelli, giovane talento italiano nato nel 2006, è pronto a fare il suo debutto in Formula 1 nel 2025 con la Mercedes, affiancando George Russell. Dopo aver iniziato la sua carriera nel karting, Antonelli ha vinto numerosi titoli, tra cui il campionato europeo di karting, la F4 italiana e l’ADAC F4, oltre a conquistare una medaglia d’oro ai Giochi automobilistici FIA nel 2022. La sua rapida ascesa lo ha portato in Formula 2 con Prema nel 2024.

Nonostante un incidente durante i test di Monza, Antonelli ha dimostrato di essere pronto a spingere al massimo per ottenere il meglio dalla sua vettura. Con il numero 12, in omaggio a Ayrton Senna, Antonelli è visto come il futuro della Mercedes, destinato a raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton. La stagione 2025 sarà cruciale per il giovane pilota, che potrebbe sorprendere con il suo talento.

Jack Doohan – Alpine

Jack Doohan, figlio del campione di motociclismo Mick Doohan, debutterà in Formula 1 nel 2025 con Alpine, affiancando Pierre Gasly. Dopo aver ottenuto buoni risultati in F3 e F2, Doohan ha fatto il suo debutto in F1 nel 2024 a Abu Dhabi come sostituto di Ocon.

Nonostante la sua esperienza come pilota di riserva per Alpine dal 2022, il suo posto in squadra è sotto esame, con voci su una possibile sostituzione da parte di Franco Colapinto. Doohan userà il numero 7, in omaggio a Kimi Raikkonen, e dovrà dimostrare il suo valore nelle prime gare della stagione per assicurarsi un posto fisso.

Isack Hadjar – Racing Bulls

Isack Hadjar, nato a Parigi il 26 settembre 2006, debutterà in Formula 1 nel 2025 con Racing Bulls, il team sorella della Red Bull. Dopo un ottimo percorso nelle formule minori, dove ha concluso secondo in F2 nel 2024, Hadjar ha impressionato per la sua velocità e aggressività. Nonostante le sue prestazioni eccellenti, dovrà confrontarsi con alte aspettative da parte della Red Bull, che lo vuole competitivo accanto a Yuki Tsunoda. Con il numero 6, precedentemente usato da Nico Rosberg e Nicholas Latifi, Hadjar avrà l’opportunità di dimostrare il suo talento in F1.

Gabriel Bortoleto – Sauber

Gabriel Bortoleto, nato a San Paolo, Brasile, il 14 ottobre 2004, è pronto a diventare una stella della Formula 1. Dopo aver iniziato a correre nel karting, ha rapidamente scalato le classifiche nelle categorie inferiori, vincendo il campionato F3 nel 2023 e il titolo F2 nel 2024, superando un deficit di 36 punti a metà stagione.

La sua impressionante carriera lo ha portato a firmare un contratto con Sauber per il 2025, dove affiancherà Nico Hulkenberg. Bortoleto ha scelto il numero 5, un numero di grande successo in F1, precedentemente indossato da Sebastian Vettel. Il suo potenziale e la sua velocità sono già considerati straordinari, e i fan brasiliani si aspettano grandi cose da lui in F1, un campione in carica che ha tutte le carte in regola per emergere nella nuova stagione.

Oliver Bearman – Haas

Oliver Bearman, nato a Londra il 8 maggio 2005, è un talento emergente nel motorsport che ha già catturato l’attenzione della Formula 1. Dopo aver iniziato nel karting, ha conquistato successi nelle serie F4 italiana e tedesca, guadagnandosi un posto nell’accademia Ferrari nel 2021. La sua rapida ascesa ha continuato con un ottimo secondo posto in F3 nel 2022 e un debutto promettente in F2 nel 2023. Nonostante una campagna F2 altalenante, Bearman ha impressionato con prestazioni da veterano, come nel suo debutto in F1 sostituendo Carlos Sainz a Jeddah nel 2024, dove ha terminato settimo dopo una sessione di prove limitata.

Il suo talento e la sua determinazione gli hanno garantito un posto alla Haas per il 2025, dove correrà con il numero 87, scelto per motivi sentimentali in onore del suo padre e fratello. Con la sua grinta e le sue capacità, Bearman è pronto a lasciare il segno nella sua stagione di debutto in F1, e molti esperti sono entusiasti di vedere cosa potrà fare in futuro.

