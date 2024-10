Filippo Turetta, spunta il diario inquietante: cosa scriveva su Giulia – Un altro tassello si aggiunge alla tragedia di Giulia Cecchettin. Alla trasmissione “Quarto Grado”, in onda su Rete 4, si è tornati a parlare del caso, nello specifico dell’ossessione di Filippo Turetta per la giovane studentessa. Al programma è stata data la notizia di un diario segreto, in cui l’assassino riportava appunti sull’ex fidanzata. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile tragedia: muore carbonizzata in un incidente in auto, poi lo spaventoso sospetto

Leggi anche: Italia, ferrovie in tilt: mega ritardi e treni cancellati

Filippo Turetta, spunta il diario inquietante: cosa scriveva su Giulia

Non si tratterebbe di un diario cartaceo, ma di un file trovato nel pc. Filippo Turetta aveva una sorta di “diario” segreto in cui quasi giornalmente scriveva di Giulia Cecchettin. A parlarne per la prima volta la trasmissione di Rete 4 “Quarto Grado”. Il file si chiama “Cambi nel comportamento di Giulia” e il ragazzo l’ha aggiornato fino alle sera del 3 novembre, otto giorni prima che uccidesse la ragazza e tentasse poi la fuga all’estero. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Sport in lutto, addio a una vera leggenda: aveva 83 anni

Leggi anche: Musica in lutto, il famoso cantante è morto a 88 anni

“Quarto grado”, spunta il diario segreto di Filippo Turetta: cosa scriveva di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta giorno per giorno (con tanto di data) raccontava nel suo diario le reazioni di Giulia Cecchettin ai suoi comportamenti. L’1 luglio scriveva «niente messaggio della buonanotte», due giorni dopo «non mi invita al compleanno della Elena» e ancora «a differenza mia non mi include nella sua vita e mi lascia sempre solo senza invitarmi». Appunti che fanno comprendere l’ossessione di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin, che con ogni mezzo aveva cercato di allontanarlo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva