Ferrari, luci e ombre: Hamilton vince la sprint, ma Leclerc è pessimista per la gara

Dopo il trionfo di Lewis Hamilton nella Sprint, la Ferrari ha arialemnte deluso nelle qualifiche, e affronta il GP di Cina con più incognite che certezze. Charles Leclerc, solo sesto in qualifica, ammette le difficoltà: “Gli altri sono migliorati, noi non così tanto”. Ma il team principal Frédéric Vasseur invita all’ottimismo: “Deciderà il degrado gomme”.

Leclerc ha già anticipato che “sarà una gara difficile“. Per il pilota monegasco, il passo mostrato nella Sprint potrebbe non essere replicabile: “Lewis è stato molto veloce, ma tra stare avanti con l’aria pulita e dietro con l’aria sporca c’è una grande differenza. Sarà una gara complicata”.

Leclerc ha avuto difficoltà nel trovare il bilanciamento ideale della sua SF-24, soffrendo un eccessivo sovrasterzo e faticando più del previsto: “Rispetto a ieri mi sento meglio, ma non potevo fare di più. Il vento è cambiato, la pressione delle gomme è diversa e questo forse ci ha penalizzato più degli altri“.

Vasseur si è mostrato più ottimista. Nonostante una qualifica al di sotto delle aspettative, il team principal della Ferrari crede che la vera sfida sarà la gestione degli pneumatici: “Sarà una gara lunga, e il degrado gomma sarà decisivo. Stamattina è stato più alto del previsto per tutti, quindi la corsa si giocherà più sulla gestione che sulla pura velocità”.

Ferrari, per i piloti un problema di sovrasterzo

Vasseur ha poi sottolineato le difficoltà della stagione, con prestazioni molto variabili da una sessione all’altra: “Dobbiamo tenerlo sotto controllo, perché sarà un aspetto chiave del campionato”.

Dopo la storica vittoria nella Sprint, Hamilton partirà quinto, con qualche rammarico per non aver massimizzato il potenziale in qualifica. Anche il sette volte campione del mondo ha ammesso qualche difficoltà con l’assetto: “Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, ma abbiamo avuto troppo sovrasterzo. Potevo guadagnare un paio di decimi”.

Ora la Ferrari attende il GP di domani con la speranza che la gestione delle gomme possa ribaltare le sorti di un weekend fin qui pieno di alti e bassi.

