Qualifiche GP Shanghai, ancora McLaren: Piastri in pole, Ferrari in ritardo

F1 qualifiche GP Shanghai, la griglia di partenza si colora ancora di arancione come in Australia: McLaren piazza Piastri in pole, Ferrari in ritardo. Oscar Piastri conquista la sua prima pole position in carriera nel Gran Premio della Cina, siglando anche il nuovo record della pista di Shanghai. Il pilota McLaren ha preceduto di soli 82 millesimi George Russell, che con la sua Mercedes ha strappato il secondo posto nelle fasi finali delle qualifiche, scalzando l’altra McLaren di Lando Norris (+0.152). Al suo fianco in seconda fila scatterà Max Verstappen (+0.176), quarto con una Red Bull meno dominante del solito.

Ferrari in terza fila, Hamilton davanti a Leclerc, “rookie” sorprendenti

Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria nella Sprint Race della mattina, scatterà dalla quinta posizione con la sua Mercedes, a 286 millesimi dal tempo di Piastri. Accanto a lui, in sesta posizione, Charles Leclerc (+0.380), primo tra i piloti Ferrari. Più indietro, invece, il compagno di squadra Carlos Sainz, in evidente difficoltà per tutto il weekend.

La quarta fila vedrà protagonisti due esordienti: Isack Hadjar, con la V-CARB Racing Bulls, si è qualificato settimo (+0.438), mentre Andrea Kimi Antonelli, all’esordio in qualifica con la Mercedes, ha chiuso ottavo con un distacco di 462 millesimi dal poleman Piastri.

A completare la top ten, Yuki Tsunoda (+0.997) con l’altra V-CARB by RB e Alexander Albon (+1.065), miglior pilota Williams in qualifica.

Dal Q2 in giù: Ocon il primo degli esclusi, Aston Martin in difficoltà

Esteban Ocon, eliminato nel Q2 con la sua Haas motorizzata Ferrari, aprirà la sesta fila, affiancato da Nico Hülkenberg, autore di una buona qualifica con la Sauber. Settima fila tutta Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll, entrambi apparsi in difficoltà sul circuito cinese.

Pierre Gasly, su Alpine, partirà dalla quindicesima posizione, affiancato da Carlos Sainz, che ha sofferto per tutto il weekend e non è riuscito ad andare oltre il sedicesimo posto. Peggio di lui solo il compagno di squadra Jack Doohan, che scatterà diciottesimo.

Ultime file: Bearman davanti a Doohan, delusione Lawson

Nona fila per Oliver Bearman, su Haas, che partirà davanti a Jack Doohan, mentre la decima e ultima fila vedrà al via Gabriel Bortoleto (Sauber) e un deludente Liam Lawson, fanalino di coda con la Red Bull. Per il neozelandese, che lo scorso anno aveva impressionato nelle sue prime apparizioni in F1, continua un’involuzione preoccupante.

Con la McLaren in pole e le Red Bull più indietro del previsto, il Gran Premio della Cina si preannuncia ricco di sorprese. Chi riuscirà a imporsi in gara?

