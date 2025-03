Lewis Hamilton sbalordito: “La macchina ha preso vita”, l’analisi del pilota Ferrari

Una gioia genuina, stampata nel sorriso di Lewis Hamilton, ha seguito la grande performance del pilota inglese nelle qualifiche per la Sprint di domani a Shanghai. La sua pole position è arrivata inaspettata, ma il britannico non ha nascosto la soddisfazione. “Non mi aspettavo questo risultato, ma sono davvero felicissimo e orgoglioso“, ha dichiarato dopo la sessione.

L’emozione era palpabile anche dal suo team radio, quando ha esclamato “Really?”, seguito da un “Grande lavoro!” con un risata sincera. Hamilton ha parlato anche della delusione della gara precedente: “L’ultima gara è stata un disastro per noi, sapevamo che la macchina aveva prestazioni migliori, ma non eravamo riusciti a estrarle”.

Nonostante le difficoltà recenti, il pilota inglese ha trovato la quadra nella pista di Shanghai, che ama particolarmente. “Siamo venuti qui su una pista che amo e la macchina ha preso vita fin dal primo giro”, ha commentato con entusiasmo. Anche se si tratta solo delle qualifiche per la Sprint, Hamilton ha sottolineato che questo risultato è un passo importante anche in vista della gara di domenica.

Hamilton non si è voluto sbilanciare troppo sui dettagli della sua prestazione, ma ha riconosciuto i settori in cui è riuscito a fare la differenza. “Nel primo settore siamo andati molto forti, è dove sono migliorato di più, ma il miglioramento è stato graduale su tutto il circuito“.

Il campione britannico ha anche aggiunto che c’è ancora margine di crescita per il team e che l’obiettivo è di migliorare ulteriormente nella prossima sessione di qualifica. “Intanto mi godo quel numero 1 rosso del miglior tempo“, ha affermato con un sorriso soddisfatto.

Lewis Hamilton: “Sono felice, risultato incredibile”

Guardando al passo gara, Hamilton si è mantenuto cauto ma ottimista. Ha ricordato che la McLaren è molto veloce, così come Verstappen, ma ha anche sottolineato che domani sarà la prima vera simulazione di gara. “Non so cosa aspettarmi, Melbourne è stata una gara sul bagnato, ma domenica sarà la prima gara su pista asciutta“.

Nonostante la concorrenza agguerrita, Hamilton ha mostrato fiducia nelle prestazioni della sua Ferrari: “Siamo in una buona posizione, positivi, a testa alta, continuiamo a spingere. Non sapevo quando saremmo arrivati in questa posizione. Dopo lo scorso weekend è stato un inizio di settimana difficile, ma siamo arrivati qui con aggressività e voglia di tornare subito in pista. Non riesco a credere di essere arrivato fin qui, davanti a entrambe le McLaren“.

Con il sorriso stampato sul volto e la consapevolezza di essere in una buona posizione, Hamilton guarda con speranza alle prossime sessioni di qualifica e alla gara di domenica, dove cercherà di lottare per il podio e, chissà, magari anche per la vittoria.

