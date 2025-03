Ferrari, Leclerc è furioso: cosa è successo con Hamilton

La pole position di Lewis Hamilton in vista della Sprint Race del GP della Cina ha acceso una polemica in Ferrari, con Charles Leclerc protagonista di un battibecco con il team radio che ha fatto discutere. Sotto accusa l’ordine di lasciare spazio a Hamilton.

Durante la sessione di qualifica per la Sprint Race, Leclerc e Hamilton si trovavano in pista in successione. A un certo punto, la Ferrari ha comunicato via radio al pilota monegasco l’ordine di lasciar passare il compagno di squadra: “Swap cars”.

Una richiesta che ha colto di sorpresa Leclerc, il quale ha risposto con evidente perplessità: “Adesso? Lo faccio, ma non l’abbiamo mai fatto prima e io ho già i miei problemi, però…”. Leclerc ha quindi rallentato, ma il suo comportamento ha sollevato interrogativi: è forse sceso troppo di ritmo, andando oltre il delta time prestabilito dal regolamento per garantire sicurezza nei giri lenti?

Leclerc convocato dai commissari, ma assolto

L’episodio ha immediatamente acceso le discussioni sui social, con alcuni tifosi convinti che la Ferrari abbia voluto agevolare l’accesso di Hamilton alla SQ3, l’ultima fase delle qualifiche. Successivamente, Leclerc e Lance Stroll sono stati convocati dai commissari proprio per presunte irregolarità nel rispetto del delta time.

Dopo l’investigazione, però, Leclerc è stato assolto e non riceverà penalità. Nessuna sanzione, inoltre, per eventuali parole fuori posto durante il team radio, nonostante alcuni suoni di copertura abbiano fatto pensare a un’espressione colorita del monegasco. Resta il malumore del pilota per la scelta del team, anche se la pole position di Hamilton rappresenta un risultato quasi inatteso.

