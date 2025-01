Una preziosa Ferrari F40 completamente distrutta: l’assurda dinamica dell’incidente – La Ferrari F40 è senz’altro una delle vetture del Cavallino Rampante più amate. Non a caso Lewis Hamilton l’ha scelta per la prima foto ufficiale da nuovo pilota F1 della scuderia di Maranello. Proprio per questa ragione, ogni qualvolta un esemplare del genere, prodotto in edizione limitata, rimane coinvolto in un incidente la notizia non passa in sordina. (continua a leggere dopo le foto)

Una preziosa Ferrari F40 completamente distrutta: l’assurda dinamica dell’incidente

Un raro modello di Ferrari F40 è stato protagonista in un incidente stradale nel Regno Unito il 16 gennaio scorso. Il sinistro è avvenuto su una strada bagnata e ha causato danni significativi al veicolo, uno dei modelli più iconici della casa di Maranello.

Una preziosa Ferrari F40 completamente distrutta in un incidente in Gran Bretagna

L’incidente, avvenuto sull’autostrada A5, che attraversa il Galles e l’Inghilterra meridionale, all’altezza della cittadina di Markyate, a circa 50km a nord di Londra, ha visto coinvolti, come dicevamo, una Ferrari F40 dal valore stimato di circa 3 milioni di euro. Non l’unica particolarità di questo sinistro: al volante della supercar della casa di Maranello non c’era il suo proprietario, né tantomeno qualcuno a cui quest’ultimo l’aveva prestata, bensì un tecnico dell’assistenza che la stava testando su strada.

