Fedez di nuovo in ospedale: la notizia bomba poco fa – Dopo la bufera che l’ha travolta, Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti anche con un altro pesante rumor: la crisi con il marito Fedez. Una voce che è stata alimentata anche dalla decisione di lei di prendersi alcuni giorni insieme ai figli in montagna, lontana da Milano, dove si era chiusa a seguito delle polemiche. A rispondere ai pettegolezzi ci ha pensato però direttamente il rapper. Ma c’è un’altra notizia che ora sta agitando i fan: Fedez è stato avvistato in ospedale.

L’ultima indiscrezione, riportata da «Novella 2000», suggerisce che il rapper sia tornato in ospedale in questi giorni. L’anno passato è stato particolarmente difficile per lui: ne aveva fatto parola lui stesso in un’intervista concessa ad Aldo Cazzullo, pubblicata sul «Corriere della Sera». Il cantante ha affrontato un percorso delicato, parlando apertamente della sua lotta contro il tumore, le paure legate alla malattia, la depressione e la necessità di un sostegno psicologico. (continua a leggere dopo le foto)

L’articolo suggerisce che il rapper si sia sottoposto nuovamente a visite mediche, ma i motivi non sono chiari. “Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l’ennesima fake news. Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: ‘Devo curare la mia salute mentale”, dice il direttore del settimanale «Novella 2000», Roberto Alessi, come riportato nella rivista.