Federica Panicucci, saltano le nozze con il compagno: cosa sta succedendo

Federica Panicucci nozze. La nota conduttrice televisiva avrebbe dovuto sposarsi a breve con il compagno, ma, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, le nozze sarebbero ancora lontane. Il settimanale, inoltre, aggiunge anche quale sarebbero il motivo che si cela dietro il rinvio delle tanto attese nozze. (Continua…)

Chi è Federica Panicucci

Federica Panicucci è una famosa conduttrice televisiva, molto amata dal pubblico italiano. Ha debuttato nel programma televisivo “Portobello” ed ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni per Italia 1, di cui diventa volto simbolo. Ha condotto diverse edizioni del Festivalbar, oltre ad alcuni programmi dedicati ai sentimenti. Dal 2006 è stabilmente a Mediaset, dove ha condotto “La pupa e il secchione” e soprattutto è divenuta pilastro del programma televisivo “Mattino Cinque”. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche in radio, in particolare a Radio Deejay ed R101. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

Federica Panicucci è stata sposata dal 2006 al 2015 con il dj Mario Fargetta. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Sofia e Mattia. Dopo la separazione da Fargetta, la Panicucci si è fidanzata con Marco Bacini. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e i due presto dovrebbero convolare a nozze. Il matrimonio, però, tarda ad arrivare. Stando la settimanale Nuovo Tv, anche questa volta sarebbe slittato. (Continua…)

Federica Panicucci nozze slittate con il compagno

Le nozze di Federica Panicucci e Marco Bacini sarebbero saltate nuovamente. Come riporta il settimanale Nuovo Tv, “le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina. Forse tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha tempo per organizzare la cerimonia”. I motivi dietro il continuo rinvio delle nozze, dunque, sarebbe la mancanza di tempo. Queste però sono solo indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze.