Il famosissimo italiano beccato con lui: spuntano le foto con il fidanzato

Il famosissimo artista italiano è il primo ballerino nella storia diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. È Guest Artist al Royal Ballet. Sulla sua vita lavorativa si hanno tantissime informazioni, invece sulla sfera privata aleggia un velo di mistero. I fan dell’artista sanno che è fidanzato, ma è davvero molto raro vederlo in compagnia della sua dolce metà. Questa volta però Roberto Bolle è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre si gode le vancanze estive con il suo compagno. (Continua a leggere dopo la foto)

Roberto Bolle fidanzato, le rarissime foto insieme

Ogni estate Roberto Bolle porta in scena la magia della danza con il suo Roberto Bolle and Friends. L’ultimo appuntamento era al teatro antico di Taormina, ad assistere al magico show c’era anche il suo compagno Daniel Lee, 37 anni, Designer britannico, ex direttore creativo di Bottega Veneta e oggi a capo di Burberry, apparso per la prima volta al suo fianco tre anni fa. Come riportato da Today, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano nel centro storico di Taormina mano nella mano oppure abbracciati. Lo stilista ha raggiunto nella magica città siciliana il ballerino per trascorrere alcune ore insieme prima dello spettacolo. I due sono stati seguiti dai paparazzi fino al loro hotel dove hanno fatto un bagno nella piscina della struttura e poi si sono preparati per lo spettacolo serale. Il giorno dopo i due sono partiti per le loro vacanze estive 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di loro

Nato a Casale Monferrato, Roberto Bolle ha vissuto la giovinezza a Trino. All’età di 11 anni è entrato nella scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Nel 1995 ha conseguito il Premio Danza e Danza e il Premio Positano Léonide Massine. Al termine di una rappresentazione di Romeo e Giulietta nel 1996, è stato nominato primo ballerino e i suoi impegni da protagonista, sia in balletti classici sia moderni, si moltiplicano, interpretando così molti ruoli per diversi coreografi, collaborando per La bella addormentata, Cenerentola, Don Chisciotte e Il lago dei cigni. All’estero ha danzato con il Royal Ballet di Londra, il Balletto nazionale canadese, il Balletto di Stoccarda, lo Staatsoper di Berlino, il Teatro dell’opera di Vienna, il Teatro dell’opera di Monaco di Baviera, il Wiesbaden Festival, il Tokyo Ballet. Tra le ballerine classiche contemporanee italiane, ha danzato con Carla Fracci, Alessandra Ferri, Ambra Vallo, Letizia Giuliani ed Eleonora Abbagnato. Dal 2017 Bolle gira l’Italia con il suo galà Roberto Bolle and friends. Per quanto riguarda la sua vita privata, Bolle è il compagno dello stilista britannico Daniel Lee.