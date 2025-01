Famiglia Ferragni, il lieto annuncio in famiglia: chi è incinta – La famiglia Ferragni si allarga, c’è una cicogna in viaggio. Almeno questo è quello che ha assicurato Gabriele Parpiglia, intervenuto nella trasmissione radiofonica Suite 102.5. Il giornalista ed esperto di gossip ha rivelato che una delle tre sorelle sarebbe in dolce attesa. (continua a leggere dopo le foto)

Famiglia Ferragni, una delle tre sorelle sarebbe incinta

A detta di Gabriele Parpiglia la famiglia Ferragni è pronta ad accogliere una nuova nascita. Alla trasmissione radiofonica Suite 102.5 il giornalista ha rivelato che una delle tre sorelle, ossia Chiara, Valentina e Francesca, sarebbe incinta. Nei giorni scorsi diversi rumor parlavano di una terza possibile gravidanza della nota influencer, ma poi è arrivata una secca smentita da parte della diretta interessata. Chiara Ferragni per mettere a tacere ogni voce ha infatti inviato una nota a “Dagospia”, in cui ha spiegato di non aspettare affatto un bebè. «Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao. Chiara Ferragni», le parole del volto noto. Dunque? Chi sarebbe incinta tra Francesca e Valentina? (continua a leggere dopo le foto)

La Famiglia Ferragni si allarga, Francesca sarebbe in dolce attesa: l’indiscrezione

Stando all’indiscrezione bomba di Gabriele Parpiglia, Francesca Ferragni sarebbe in dolce attesa: per il suo primo figlio Edoardo, venuto alla luce nel giugno 2022, pare sia in arrivo un nuovo/a compagno/a di giochi. Francesca Ferragni nasce a Cremona il 12 marzo 1989, sotto il segno dei Pesci, dall’unione tra il dentista Marco Ferragni e la scrittrice Marina Di Guardo. È la sorella minore di Chiara Ferragni e sorella maggiore di Valentina Ferragni. La donna è un’odontoiatra ed è sposata dal 9 settembre 2023 con il musicista Riccardo Nicoletti.

