La Figc ha ufficializzato il patteggiamento con Fagioli. La squalifica per il giocatore della Juventus partirà da domani. Il comunicato del club bianconero: “Pieno appoggio a Nicolò, convinti che affronterà percorso terapeutico con responsabilità”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicolò Fagioli e Milik si allenano per a Vinovo con la Juventus

La Figc ha ufficializzato il patteggiamento con Fagioli. Secondo il regolamento, la squalifica decorre “dal momento della pubblicazione ufficiale sul sito della Figc”. A partire da domani dunque partiranno i 7 mesi in cui il giocatore sarà costretto a stare lontano dai campi. In via teorica potrebbe essere disponibile di Allegri per l’ultimo match di campionato contro il Monza.

Il comunicato della Juventus

Attraverso un comunicato la Juventus ha voluto esprimere la propria vicinanza a Fagioli:

“La società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso. Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”.