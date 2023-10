Milan, si ferma anche Marco Sportiello. Il secondo portiere rossonero ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Con l’assenza per squalifica di Maignan, contro la Juventus giocherà Mirante. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Marco Sportiello durante gli allenamenti a Milanello. (Photo by Sara Cavallini/AC Milan via Getty Images)

Altro infortunio in casa Milan. Si ferma Marco Sportiello: ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Tra dieci giorni il secondo portiere rossonero riceverà una valutazione con una nuova risonanza magnetica.

E’ emergenza tra i pali per Stefano Pioli, che è costretto a rinunciare anche a Mike Maignan per squalifica. Contro la Juventus – match in programma domenica sera – giocherà Antonio Mirante. Questo il comunicato del club rossonero sull’infortunio: “Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica”.

Torna Mirante tra i pali

Antonio Mirante viene catapultato alla titolarità, in un match fondamentale come Milan-Juventus. Il portiere 40enne ha giocato l’ultima volta da titolare il 18 aprile 2021 con la maglia della Roma (sconfitta 3-1 contro il Torino). Con il Diavolo ha giocato un minuto di passerella nell’ultimo match dello scorso campionato, contro il Verona.