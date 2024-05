Fabrizio Corona di nuovo papà a 50 anni: la reazione dell’ex Nina Moric

Fabrizio Corona ha annunciato che lui e la sua fidanzata 24enne, Sara Barbieri aspettano un figlio. Per Sara sarà il primo figlio, per Corona invece il secondo dopo Carlos avuto 21 anni fa con l’ex moglie Nina Moric. Dopo l’annuncio da parte di Fabrizio Corona è arrivata la reazione proprio di Nina Moric. Come ha reagito l’ex di Corona alla notizia della gravidanza di Sara Barbieri? (Continua dopo le foto)

Fabrizio Corona papà bis a 50 anni

L’ex re dei paparazzi sta per diventare di nuovo papà: l’attuale fidanzata, Sara Barbieri, modella 24enne, aspetta un figlio. È stato lui stesso ad annunciare la gravidanza al settimanale Chi. “Divento papà a 50 anni, sono felicissimo”, ha detto emozionato. Lui e Sara stanno insieme da tre anni ma già da un anno volevano allargare la famiglia. “Dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme”, ha raccontato Corona. A dicembre i due avevano vissuto un momento di crisi e si erano allontanati, poi la decisione di tornare insieme e allargare la famiglia. (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Per anni Nina Moric e Fabrizio Corona erano schierati l’uno contro l’altro e si sono fatti la guerra. Nell’ultimo periodo però qualcosa sarebbe cambiato. Tra i due dopo anni di lotte, sembrerebbe essere tornato il sereno. Nina Moric era presente alla festa dei 50 anni di Fabrizio, celebrati lo scorso 30 marzo, e i due avrebbero trascorso il tempo insieme sereni e felici. I due pare abbiano deciso di seppellire l’ascia di guerra per il bene del figlio Carlos. Ma come ha reagito l’ex di corona alla notizia della gravidanza di Sara Barbieri?

