La notizia sul dopo-Amadeus è ufficiale, la Rai ha scelto Carlo Conti come direttore artistico e conduttore delle due prossime edizioni del Festival di Sanremo. Con l’annuncio arrivano le prime critiche sulla decisione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Sanremo 2025, ora è ufficiale: chi sarà il conduttore

Leggi anche: “Come Amadeus”: Discovery sta puntando a Belen e D’Urso? Le voci

Carlo Conti guiderà Sanremo 2025-26

La notizia è ufficiale, la Rai ha scelto Carlo Conti come direttore artistico e conduttore delle due prossime edizioni del Festival di Sanremo. Da diverse settimane, dopo la rinuncia di Amadeus a proseguire, si erano riempite pagine dei giornali con le varie ipotesi e il toto-nomi di chi potesse prendere in mano l’eredità di Sebastiani. La tv di Stato si è trovata davanti una questione spinosa dal momento che difficilmente si poteva accontentare tutti. C’è chi aspirava a una conduzione nuova e fresca proponendo nomi come Alessandro Cattelan o Stefano di Martino o chi voleva un volto femminile al timone (tra cui Maria De Filippi o addirittura Mina). Ma alla fine la decisione è stata presa e non sono mancate le espressioni di malcontento. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Francesco Facchinetti, la rivelazione a Ciao Maschio sul nuovo papà di sua figlia: di chi si tratta

È ufficiale 🔴



CARLO CONTI CONDURRÀ IL FESTIVAL DI SANREMO 2025 e 2026



la conferma ora al Tg1#Sanremo2025 pic.twitter.com/v1Vclucjn3 — SanremoESC 🎙️ (@SanremoESC) May 22, 2024

La scelta “sicura” della Rai

Viale Mazzini non ha osato con stravolgimenti scegliendo un conduttore ben rodato come Carlo Conti. Già al timone delle edizioni 2015, 2016 e 2017 Carlo Conti sarà a suo agio sul palco dell’Ariston e possiamo aspettarci mantenga lo stesso taglio e stile che hanno contraddistinto la kermesse negli ultimi anni. La Rai ha voluto puntare su un professionista storico, ma che abbia conservato la scintilla di entusiasmo per affrontare uno degli eventi televisivi più importanti e seguiti dell’anno. Eppure, i commenti negativi non hanno tardato ad arrivare.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva