Francesco Facchinetti, ospite del programma Ciao Maschio su Rai1, ha raccontato la sua infanzia e il suo concetto di famiglia. Ha raccontato dell’assenza del padre e di avere un legame molto forte con sua madre. Francesco ha anche detto a Nunzia De Girolamo che la sua primogenita Mia, ha trovato un secondo “papà”.

L’infanzia difficile

Francesco Facchinetti è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Ciao Maschio. L’ex DJ Francesco si è raccontato a 360° parlando soprattutto di famiglia: del periodo in cui è stato figlio e di adesso che è padre. Con il cantante dei Pooh (Roby Fachinetti,ndr) ha avuto un rapporto poiché è stato assente durante l’infanzia, ma è stato supportato e cresciuto da una madre amorevole:

"Sono cresciuto con un padre molto assente, per me era difficile spiegarmi questa cosa. Era davvero difficile spiegarmi perché mio padre non fosse con me a scuola, alle feste di fine anno o ai compleanni Con il tempo ho capito che si è dedicato ad un'altra cosa e ha regalato amore a tanti italiani. Il rapporto con lei, invece, è stato molto forte. È stata lei a crescermi, se sono arrivato a 43 anni fino a qui lo devo esclusivamente a lei. Mi ha cresciuto da sola, mi ha avuto quando aveva 18 anni quindi ha imparato a fare la madre pian piano".