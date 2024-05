Da quando Amadeus ha annunciato che quello del 2024 sarebbe stato il suo ultimo Sanremo è caccia a chi lo avrebbe sostituito. Tanti i nomi che in questi mesi sono venuti fuori: Il ritorno di Claudio Baglioni, quello di Bonolis, Carlo Conti etc. C’è chi addirittura parlava di Alessandro Cattelan o Stefano De Martino. Tanti nomi e zero certezze. Nell’edizione delle 8 del Tg1 la Rai ha deciso di dare l’annuncio ufficiale e rivelare chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, ora è ufficiale: chi sarà il conduttore

Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. Per il 63enne fiorentino, che prende il posto di Amadeus, si tratta della quarta volta alla guida della kermesse canora. Conti aveva guidato il Festival dal 2014 al 2116.

Da viale Mazzini fanno sapere che la scelta è ricaduta su Carlo Conti con unanimità da parte dei vertici aziendali, con l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea che hanno dato il via libera alla nomina dell’erede di Amadeus. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)