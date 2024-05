“Chi l’ha visto?”, scomparso ritrovato in diretta: la reazione della Sciarelli (VIDEO)

Durante ogni puntata di Chi l’ha visto? vengono affrontati misteri irrisolti e casi di persone scomparse. Federica Sciarelli e la sua squadra in tutti questi anni hanno aiutato migliaia di famiglie e risolto moltissimi casi. Nell’ultima puntata, in onda ieri, mercoledì 22 maggio 2024, su Rai 3, è accaduta una cosa mai successa prima: una persona è stata ritrovata durante la diretta. Come ha reagito la conduttrice alla notizia? (Continua dopo le foto)

“Chi L’Ha Visto?”, il caso dell’anziano scomparso

Uno dei primi casi affrontati durante la puntata del 22 maggio di Chi l’ha visto?, è stato proprio quello della scomparsa di un anziano di 87 anni, dal paese di Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio. L’uomo era uscito per fare la spesa e poi di lui si sono perse le tracce. La figlia Elena, preoccupata per il padre, ha deciso di rivolgersi a Chi l’ha visto?. Poi è successo ciò che tutti speravano: l’anziano è stato ritrovato. (Continua dopo le foto)

“Chi l’ha visto?”, anziano scomparso ritrovato in diretta

Elena, mentre era in collegamento con Federica Sciarelli, ha fatto sapere commossa che il padre era stato ritrovato. Anche il profilo X ufficiale di Chi l’ha visto? ha annunciato il ritrovamento. “Ritrovato in diretta a “Chi l’ha visto?” l’anziano scomparso oggi da Guidonia Montecelio. La figlia dell’87enne lo ha appreso proprio mentre lanciava il suo appello, al telefono con Federica Sciarelli, e lo ha riferito agli spettatori in un pianto liberatorio“, si legge. Come ha reagito la conduttrice quando Elena le ha dato la splendida notizia?

