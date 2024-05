Durante l’ospitata nel programma “E’ sempre Cartabianca” su Rete 4, Mario Giordano ha pronunciato parole inflessibili sulla ormai ex coppia più influente di italia Fedez-Ferragni. Ecco come il conduttore ha commentato il successo e la ‘caduta’ dei due influencer. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Ferragni, la peggiore delle notizie arriva dopo l’intervista di Fedez

Leggi anche: Fedez e i problemi di salute: il cantante rompe il silenzio

Mario Giordano ospite da Bianca Berlinguer

Mario Giordano, giornalista e conduttore di “Fuori dal Coro” è stato ospite di ospite di Bianca Berlinguer nel suo programma “E’ sempre Cartabianca”. Con un collegamento in studio, era presente anche Selvaggia Lucarelli la quale ha spesso ripreso e biasimato pubblicamente alcuni comportamenti di Fedez e Ferragni. La giornalista e opinionista è anche nota per aver alzato per prima il polverone mediatico legato al Pandoro-Gate di Chiara Ferragni e Balocco: il caso che ha portato ad un brusco crollo della carriera dell’influencer. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Chiara Ferragni in crisi: ecco di quanti soldi ha bisogno per risollevarsi

Il caso Ferragni-Fedez: dal successo al crollo

Ma le vicende giudiziarie di Chiara Ferragni sono state solo l’inizio a cui hanno seguito altri problemi per la coppia che, forse non riuscendo a reggere sotto la pressione mediatica, ha deciso di separarsi. Nonostante l’allontanamento, anche l’immagine di Fedez ha avuto qualche scossone e il rapper è recentemente finito al centro delle cronache legate al caso di pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Su tutte queste vicende si è espresso Mario Giordano che ha voluto dare la sua opinione sul ‘castello di carte’ del successo di Fedez e Ferragni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva