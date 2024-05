Harry e Meghan, l’indiscrezione choc su Lady Diana – Ha del clamoroso la notizia che sta girando ormai da tempo, ma che in queste ore ha ripreso ancora più forza. Harry e Meghan Markle parlerebbero con lo spirito di Lady Diana, stando a quanto rivelato dai media britannici. Un rumor choc di cui stanno scrivendo ora anche siti italiani, come «Il Giornale». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Harry e Meghan, imbarazzo sul palco: cos’è successo

Leggi anche: Harry e Meghan hanno litigato: cosa succede tra loro due

Harry e Meghan, l’indiscrezione choc su Lady Diana

Harry e Meghan Markle sarebbero in grado di mettersi in qualche modo in contatto con Lady Diana, nonostante sia ormai morta da tantissimi anni. La principessa del Galles, come tutti ricorderete, ha perso la vita nel 1997 in un incidente stradale sotto il Ponte de l’Alma, a Parigi. Insieme a Diana Spencer morirono il suo compagno di allora, Dodi Al-Fayed, e il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la coppia, Henri Paul; l’unico sopravvissuto fu Trevor Rees-Jones, la guardia del corpo dell’imprenditore egiziano. (continua a leggere dopo foto)

Harry e Meghan, il rumor: sono in contatto con Diana

Meghan Markle non ha mai conosciuto Lady Diana di persona, eppure la principessa scomparsa le manderebbe ugualmente dei messaggi importanti. E sono usciti fuori dei contenuti, riguardanti queste presunte conversazioni soprannaturali avvenute nel corso degli anni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva