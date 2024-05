Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Pare di sì. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la conduttrice in compagnia di un misterioso uomo, di cui al momento non è nota l’identità. I due si sono ritrovati durante una cena a quattro insieme ad Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. Tantissimi utenti hanno commentato la notizia, alcuni non proprio in maniera positiva. (Continua dopo le foto)

Michelle Hunziker beccata con il nuovo fidanzato

Come mostrano le immagini del settimanale, Michelle Hunziker ha trascorso la serata in compagnia di un ragazzo misterioso: i due sono apparsi complici e sono stati beccati in atteggiamenti non proprio amichevoli. Chi è il nuovo fidanzato di Michelle? Non si hanno molte informazioni su di lui al momento. L’uomo sarebbe un manager milanese della moda, più giovane di lei di qualche anno. Inoltre conoscerebbe Mattia Narducci, il giovane fidanzato di Anna Tatangelo, che era in loro compagnia la scorsa serata. (Continua dopo le foto)

Michelle Hunziker pronta a voltare pagina

Soltanto qualche mese fa, Michelle Hunziker ha avuto una storia d’amore con l’osteopata romano Alessandro Carollo. I due si sono frequentato per alcuni mesi, poi a gennaio era arrivata la notizia della rottura. Pare che i due soffrissero la distanza (lui vive a Roma mentre lei a Milano). Inoltre Michelle aveva dichiarato che la sua priorità sono sempre e comunque le sue figlie. Dopo qualche mese dall’addio a Carollo, è arrivato un altro uomo nella vita della Hunziker. Come hanno commentato la notizia gli utenti?

