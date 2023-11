Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo compagno Elio Lorenzioni. I due stanno vivendo un momento magico, fatto di gite fuori porta e progetti a lungo termini. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra prorpio che Belen sia pronta a convolare a nozze. La stessa showgirl ha postato la foto di un anello con tanto di “sì” scritto a carattere cubitali. Prima certamente deve aspettare il divorzio, ma le intenzioni sembrano proprio serie. O almeno questo è quello che vuol far credere lei, come tuona Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, avrebbe contraddetto la sua ex fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Fabrizio Corona nei guai, scatta la denuncia: cosa rischia ora

Leggi anche: Belen e Elio Lorenzoni si sposano: poi il dramma, pioggia di insulti

Leggi anche: Fabrizio Corona, cachet da urlo per le interviste in Rai: la cifra è spaventosa

Leggi anche: Belen alle Maldive con Elio: gli scatti scatenano gli haters

Fabrizio Corona, annuncio bomba su Belen e il matrimonio con Elio

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi? Non sembrano esserci dubbi sulla risposta dopo il post di ieri della showgirl, che ha pubblicato su Instagram dalle Maldive, dove si trova in vacanza con il nuovo compagno. Belen ha mostrato ai suoi fan la foto di un prezioso anello di fidanzamento indossato all’anulare sinistro, seguito da un “Sì”. Prima certamente deve aspettare il divorzio, ma le intenzioni sembrano proprio serie. O almeno questo è quello che vuol far credere lei, come tuona Fabrizio Corona. Lo storico ex di Belen, infatti, ha qualcosa da dire in merito e lo ha fatto su Dillinger News, il sito di gossip che dirige. Non c’è la sua firma sull’ultimo post, ma non ci sono dubbi che sia farina del suo sacco. Già il titolo del post fa riflettere molto: “Come Belen vi prede per il c**o e voi ovviamente ci cascate”. Poi il post Instagram della pagina Dillinger News continua: “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra quello giusto, tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e CREDE SERIAMENTE a quello che lei posta”. Un fiume in piena che va a smontare i piani di Belen. (Continua a leggere dopo la foto)

“Ma non vi rendete conto che è tutto un “copia e incolla”?”

Il post su Instagram della pagine Dillinger News, dietro la quale c’è Fabrizio Corona, ha deciso di smascherare Belen Rodriguez e la sua intenzione di far credere ai fan che presto si sposerà. Sul post, infine, si legge: “Ma non vi rendete conto che è tutto un “copia e incolla”? Li porta anche TUTTI nello stesso posto: le Maldive, possibile che abbia delle collaborazione con alcuni resort del posto, visto che i primi due li ha portati nello stesso, taggando ovviamente la location? Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive…il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì”.