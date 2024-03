La F1 vuol prendersi la MotoGP, l’indiscrezione – Liberty Media, proprietaria della Formula 1, è vicina all’acquisto di Dorna, la società che possiede la MotoGP, per una cifra superiore ai 4 miliardi di euro. All’accordo mancherebbe poco secondo il «Financial Times». (continua a leggere dopo le foto)

La F1 vuol prendersi la MotoGP: l’indiscrezione

Stando sempre al «Financial Times», Liberty, di proprietà del miliardario delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento John Malone, avrebbe battuto la concorrenza di TKO, il gruppo sportivo del boss di Hollywood Ari Emanuel. «Sky Sport» ricorda che i principali azionisti di Dorna sono Bridgepoint e il Canada Pension Plan Investment Board. Bridgepoint, che è azionista di Dorna da 18 anni, possiede circa il 40% dell’azienda, che ha acquistato a un valore di impresa di 550 milioni di euro nel 2006. La CPPIB ha comperato la sua quota del 39% in Dorna da Bridgepoint nel 2012. Dorna promuove varie competizioni, non soltanto la MotoGP. Ricordiamo, ad esempio, il campionato mondiale di Superbike e la MotoE. (continua a leggere dopo le foto)

La F1 compra la MotoGP: Liberty Media vicina all’acquisto di Dorna

Secondo quanto scrive il Financial Times, qualsiasi accordo dovrà affrontare un esame normativo per verificare che non violi le norme dell’Unione Europea che regolano concorrenza e monopolio. “Nel 2006 la società di private equity CVC Capital Partners possedeva sia la F1 che la MotoGP è stata costretta a vendere la seconda a Dorna dopo che le autorità di regolamentazione della concorrenza dell’UE avevano sollevato dubbi. CVC ha poi venduto per 8 milioni di dollari la F1 a Liberty nel 2017”, chiarisce sempre «Sky Sport», che ha rilanciato la croccante indiscrezione.