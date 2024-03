MotoGp Portogallo, arrivato a Portimao come leader della classifica della MotoGP dopo la vittoria nella lunga gara di Losail, Francesco Bagnaia si propone l’obiettivo di replicare il trionfo del Portogallo dell’anno precedente e di stabilire sin da subito che sottrargli il numero 1 dal cupolino della sua Desmosedici non sarà un compito facile. “Sono entusiasta di tornare in pista in Portogallo. Portimao è un circuito che adoro, dove in passato abbiamo sempre ottenuto ottime performance. Lo scorso anno abbiamo conquistato sia la Sprint che il Gran Premio della domenica”, ha dichiarato Pecco.

“Anche quest’anno abbiamo il potenziale per poter fare bene, ma non sarà facile: mi aspetto tanti avversari in grado di lottare per la vittoria e una competizione molto agguerrita. In ogni caso, siamo pronti. Lavoreremo come sempre fin dal venerdì per cercare di arrivare il più pronti possibile alle due gare”, ha aggiunto Bagnaia.