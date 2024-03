BMW MotoGP, un binomio che presto potrebbe diventerà realtà. La BMW è probabilmente il produttore più rinomato a non aver ancora schierato un team ufficiale in MotoGP, avendo precedentemente ritenuto che non fosse la piattaforma giusta per commercializzare i suoi prodotti. Ma con Flasch che è subentrato a Markus Schramm come nuovo CEO della divisione BMW Motorrad alla fine dello scorso anno e con la MotoGP pronta a introdurre un nuovo set di regole nel 2027, il produttore tedesco ha cambiato posizione e non esclude più un potenziale ingresso nel Gran Premio.

Interrogato sull’adesione della BMW alla MotoGP, Flasch ha dichiarato alla rivista tedesca Motorrad: “La BMW M è partner dei veicoli della MotoGP da anni. Come capo della BMW M, ho partecipato a tutte le gare, conosco i responsabili e siamo un marchio con una presenza lì. Ma è chiaro che deve avere un senso per noi, ed è per questo che lo stiamo esaminando da vicino. Non lo escluderei.”

La BMW è già presente nelle corse motociclistiche di alto livello grazie al suo team ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike, ma un programma MotoGP sarebbe su scala molto più ampia. Oltre alla WSBK, la BMW è presente anche nel Campionato mondiale FIM Endurance, che comprende la prestigiosa enduro 8 Ore di Suzuka, nonché la serie IDM tedesca. “Stiamo anche valutando se questo rimarrà l’unico impegno, insieme al Campionato del mondo Endurance e all’IDM. O se sceglieremo anche altri formati”, ha detto Flasch.