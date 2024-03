Marc Marquez rischia una sanzione dopo il primo gran premio della stagione 2024 disputato la scorsa settimana in Qatar. La stagione 2024 di MotoGP è ufficialmente partita dal circuito di Lusail, con Pecco Bagnaia in evidenza per una straordinaria rimonta. Anche Marc Marquez ha fatto il suo debutto con la Ducati del Team Gresini, conquistando un quinto posto nella Sprint e un quarto posto nel GP del Qatar.

Nonostante un inizio promettente, Marquez non era del tutto soddisfatto, considerando i limitati miglioramenti dal venerdì alla domenica. Tuttavia, c’è spazio per migliorare il feeling con la nuova moto. Tuttavia, il suo quarto posto è stato messo a rischio da alcune immagini del GP diffuse da DAZN Spagna, che mostravano la sua tuta con la cerniera aperta in un momento della gara.