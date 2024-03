MotoGP 2024 Qatar, Pecco Bagnaia vince la prima gara della nuova stagione della MotoGP sul circuito di Losail: partendo in griglia 5 il pilota della Ducati è riuscito a regolare il favorito Martin, vincitore della sprint race di ieri, dopo una partenza ed una gara impeccabili. Gara perfetta di Bagnaia, con il campione Ducati che si prende la prima posizione con uno splendido primo giro a la tiene fino alla fine. Secondo Binder che ha vinto il personale duello con Martin, che arriva terzo. Quarto un ottimo Marquez, quinto Bastianini.

Pecco vince la prima gara stagionale, che dimostra peró che gli avversari, in questa annata, non mancano: Martin salva il salvabile arrivando terzo, Marc Marquez é in recupero, Acosta ha fatto vedere bei numeri prima di cedere nel finale. Bagnaia non aveva mai vinto in Qatar nella classe regina, ora sfata questo tabù. Partenza ritardata per un problema a Raul Fernandez che deve partire in fondo alla griglia. Allo spegnimento dei semafori, Martin rimane davanti a Binder e Bagnaia, ma Pecco in due curve infila prima il sudafricano, poi lo spagnolo andando in testa, posizione che conserverà fino al termine della gara qatariota. Binder alla fine del primo giro infila Martinator. Quarto Marc Marquez, poi Bastianini passato da Alex Marquez. Settimo un ottimo Acosta, poi Di Giannantonio, Aleix non perfetto e Quartararo decimo.