MotoGP 2024 Qatar, un Martin perfetto si è aggiudicato la prima gara sprint della stagione a Doha. Gara di spessore per lo spagnolo che conferma al meglio ciò che di buono ha fatto vedere nelle libere e trionfa davanti a Binder e Aleix, che ha avuto la meglio di Bagnaia nel finale. 5° Marc Marquez, solo 11mo Bezzecchi. Domani gara vera alle ore 18.

Il pilota del team Pramac è stato l’autentico dominatore della sprint race del Gran Premio del Qatar, primo evento del campionato MotoGP 2024. Il suo straordinario exploit conferma le sue prestazioni impressionanti fin dalle prime prove libere. Martin ha trionfato davanti a Brad Binder e Aleix Espargaro, mantenendo il controllo della gara dall’inizio alla fine. Questa vittoria segna un inizio promettente per la sua stagione mondiale, dimostrando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, quando non era riuscito a catturare l’attenzione all’inizio della stagione. Quarto posto per il campione del mondo Pecco Bagnaia, mai veramente in lotta per qualcosa di grosso. Poco male, la gara vera è domani e Bagnaia ne ha per stare coi primi, anche se Martin è favorito.