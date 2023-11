Cicogna in arrivo a casa di un ex volto noto del Grande Fratello nella versione Vip. L’ex gieffino diventerà presto papà per la prima volta. La sua compagna è incinta del loro primogenito e l’annuncio sui social ha fatto commuovere i fan del fratello del noto calciatore italiano. Hanno saputo della cicogna i primi giorni di settembre e ora hanno deciso di rivelarlo a tutti. Dopo il “sì” pronunciato lo scorso giugno, i due hanno deciso immediatamente di allargare la famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

L’ex gieffino Enock Barwuah presto papà: il tenero annuncio

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, nel 2024 sarà papà. L’ex gieffino, aspetta un figlio dalla moglie Giorgia: il tenero annuncio è arrivato sui social. I due hanno postato una foto in ci si vedono le loro mani tenere l’ecografia del bebè che arriverà. Il 30enne e la Migliorati Novello hanno condiviso lo stesso post su entrambi i loro profili Instagram scrivendo: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E’ stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”. Dopo il matrimonio, celebrato il 16 giugno scorso, è arrivata quasi immediatamente la cicogna. Stando a quel che la coppia racconta, Giorgia dovrebbe aver superato il primo trimestre di gestazione, quello più critico. Ecco il motivo per il quale la gravidanza è stata rivelata solo adesso: per non incorrere in spiacevoli sorprese. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione dei fan

Il post di Enock Barwuah su Instagram è stato invaso di messaggi da parte dei vari fan. Tra i commenti si legge: “Ma state scherzando??? Questa notizia è meravigliosa!”, “Congratulazioni ragazzi, diventare genitori è il dono più bello che ci sia”, “Auguri per questa nuova vita tra voi…sono felicissima”, “Era ora! Mo so ca**i….Congratulazioni ragazzi” e “Che notiziaaaaa, tanta gioia per il piccolo in arrivo”. Anche tanti ex compagni di avventura di Enock al GF Vip hanno lasciato un like o un messaggio di “Auguri”. Tra i like al post anche quello immancabile del futuro zio del piccolo, ovvero Mario Balotelli.