Evan N’Dicka ha avuto un malore accusato in campo durante la partita di Serie A tra Roma e Udinese. Il ragazzo si è toccato il petto e si è accasciato a terra. Subito sono intervenuti i soccorritori per portarlo fuori dal campo. L’esito del primo elettrocardiogramma a cui è stato sottoposto Evan Ndicka aveva avuto un “esito preoccupante“. Come sta ora il calciatore? (Continua dopo le foto)

Malore per Evan N’Dicka in campo durante Udinese-Roma

Era passata da poco la metà del secondo tempo di Udinese-Roma quando Evan Ndicka, difensore ivoriano della Roma classe 1999, si è toccato il petto e si accasciato a terra. Il calciatore era lontano da colleghi e avversari e subito la preoccupazione è schizzata alle stelle. La partita è stata definitivamente sospesa al minuto 72. I soccorritori hanno caricato N’Dicka in barella mentre lui cercava di rassicurare tutti facendo il segno col pollice alto. Dopo l’elettrocardiogramma negli spogliatoi è stato subito trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia in “codice giallo“. Come sta ora? (Continua dopo le foto)

Evan N’Dicka, come sta dopo il malore durante Roma-Udinese

La Roma ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni di salute di Evan N’Dicka, che al momento si trova ancora in ospedale. “Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale”, si legge nel comunicato ufficiale. Gli esami a cui si è sottoposto hanno permesso di escludere problemi cardiaci. Nello specifico, N’Dicka è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici e neurologici, tac inclusa. Gli esami hanno evidenziato un problema ai polmoni: potrebbe essersi trattato di una compressione polmonare, con possibile pneumotorace.