Udinese-Roma sospesa per un malore improvviso di Evan N’Dicka e paura per il difensore della Roma. N’Dicka è stato portato via dal campo su una barella dopo essere collassato autonomamente al minuto ’71 di gioco, come se avesse perso i sensi. Nonostante ciò, al momento della sua uscita, la squadra giallorossa è apparsa tranquilla riguardo alle sue condizioni. Anche i tifosi presenti allo stadio hanno applaudito, mentre lo stesso N’Dicka ha dato rassicurazioni alzando il pollice dopo aver dichiarato di aver avvertito un fastidio al petto. La partita è stata momentaneamente interrotta in attesa di ulteriori sviluppi, con De Rossi che si è recato negli spogliatoi per ottenere informazioni sulle condizioni del compagno di squadra, per poi essere sospesa definitivamente.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, in teoria da regolamento la gara potrebbe essere ripresa (dal minuto ’72) e conclusa anche domani, ma è uno scenario che sembra assai poco probabile per via dell’impegno di giovedì della Roma in Europa League, il ritorno dei quarti di finale contro il Milan. Venerdì, dopo la gara, la decisione. Intanto si apprende che purtroppo N’Dicka potrebbe avere avuto un infarto: ne parla il Corriere dello Sport, citando fonti dell’ospedale di Udine dove il difensore è stato ricoverato, nel reparto di emodinamica.