Home | Europei atletica, Italia in testa al medagliere: tutti i podi giorno per giorno

Gli Europei di atletica leggera 2024 si disputeranno dal 7 al 12 giugno a Roma e ci sono in palio 49 titoli continentali: 24 maschili, 24 femminili e uno misto (la 4×400). Al momento, l’Italia è in testa alla classifica. Con 15 medaglie in totale, tra oro, argento e bronzo, ha già superato il risultato degli Europei dei 2022, nei quali aveva vinto 11 trofei. Ecco i risultati delle gare degli ultimi tre giorni: ecco il medagliere complessivo aggiornato e le vittorie giorno per giorno. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Europei atletica: dopo la doppietta nei 100, altre due medaglie per gli Azzurri

Leggi anche: Europei Atletica, oro e record italiano per Battocletti nei 5000 donne

Europei atletica 2024, il medagliere aggiornato al 9 giugno 2024

1 Italia 7 5 3 15 2 Gran Bretagna 2 3 2 7 3 Francia 2 1 2 5 4 Norvegia 2 1 0 3 5 Irlanda 2 0 0 2 6 Spagna 1 3 2 6 7 Paesi Bassi 1 2 1 4 8 Germania 1 1 3 5 9 Polonia 1 1 2 4 10 Croazia 1 1 0 2 11 Ucraina 1 0 3 4 12 Belgio 1 0 1 2 13 Grecia 1 0 0 1 13 Slovenia 1 0 0 1 13 Svezia 1 0 0 1 16 Svizzera 0 1 3 4 17 Romania 0 1 1 2 18 Austria 0 1 0 1 18 Ungheria 0 1 0 1 18 Israele 0 1 0 1 18 Serbia 0 1 0 1 18 Turchia 0 1 0 1 23 Lituania 0 0 1 1 23 Portogallo 0 0 1 1

Leggi anche: Europei di Atletica, Jacobs non si sbilancia: “Mi manca il ritmo sui 100”

Leggi anche: Italvolley ko con la Francia in VNL dopo 4 vittorie consecutive

Europei atletica 2024, tutti i podi

Podi prima giornata 7 giugno 2024:

20km marcia femminile: 1ª Antonella Palmisano (Italia), 2ª Valentina Trapletti (Italia), 3ª Lyudmila Olyanovska (Ucraina);

1ª Antonella Palmisano (Italia), 2ª Valentina Trapletti (Italia), 3ª Lyudmila Olyanovska (Ucraina); Lancio del disco maschile: 1° Kristjan Ceh (Slovenia), 2° Lukas Weisshaidinger (Austria), 3° Mykolas Alekna (Lituania);

1° Kristjan Ceh (Slovenia), 2° Lukas Weisshaidinger (Austria), 3° Mykolas Alekna (Lituania); Getto del peso femminile: 1ª Jessica Schilder (Paesi Bassi), 2ª Jorinde van Klinken (Paesi Bassi), 3ª Yemisi Ogunleye (Germania);

1ª Jessica Schilder (Paesi Bassi), 2ª Jorinde van Klinken (Paesi Bassi), 3ª Yemisi Ogunleye (Germania); Staffetta mista 4×400 metri: 1ª Irlanda, 2ª Italia, 3ª Paesi Bassi;

1ª Irlanda, 2ª Italia, 3ª Paesi Bassi; 5000 metri femminile: 1ª Nadia Battocletti (Italia), 2ª Karoline Bjerkeli Grovdal (Norvegia), 3ª Marta Garcia (Spagna).

Podi seconda giornata 8 giugno 2024:

20km marcia maschile: 1° Perseus Karlström (Svezia), 2° Paul McGrath (Spagna), 3° Francesco Fortunato (Italia);

1° Perseus Karlström (Svezia), 2° Paul McGrath (Spagna), 3° Francesco Fortunato (Italia); Heptathlon femminile: 1ª Nafissatou Thiam (Belgio), 2ª Auriana Lazraq-Khlass (Francia), 3ª Noor Vidts (Belgio);

1ª Nafissatou Thiam (Belgio), 2ª Auriana Lazraq-Khlass (Francia), 3ª Noor Vidts (Belgio); Salto in lungo maschile : 1° Miltiadis Tentoglou (Grecia), 2° Mattia Furlani (Italia), 3° Simon Ehammer (Svizzera);

: 1° Miltiadis Tentoglou (Grecia), 2° Mattia Furlani (Italia), 3° Simon Ehammer (Svizzera); Getto del peso maschile : 1° Leonardo Fabbri (Italia), 2° Filip Mihaljevic (Croazia), 3° Michal Haratyk (Polonia);

: 1° Leonardo Fabbri (Italia), 2° Filip Mihaljevic (Croazia), 3° Michal Haratyk (Polonia); Lancio del disco femminile : 1ª Sandra Elkasevic (Croazia), 2ª Jorinde van Klinken (Paesi Bassi), 3ª Liliana Ca (Portogallo);

: 1ª Sandra Elkasevic (Croazia), 2ª Jorinde van Klinken (Paesi Bassi), 3ª Liliana Ca (Portogallo); 100 ostacoli femminile : 1ª Cyréna Samba-Mayela (Francia), 2ª Ditaji Kambundji (Svizzera), 3ª Pia Skrzyszowska (Polonia);

: 1ª Cyréna Samba-Mayela (Francia), 2ª Ditaji Kambundji (Svizzera), 3ª Pia Skrzyszowska (Polonia); 110 ostacoli maschile : 1° Lorenzo Simonelli (Italia), 2° Enrique Llopis (Spagna), 3° Jason Joseph (Svizzera);

: 1° Lorenzo Simonelli (Italia), 2° Enrique Llopis (Spagna), 3° Jason Joseph (Svizzera); 5000 metri maschile : 1° Jakob Ingebrigtsen (Norvegia), 2° George Mills (Gran Bretagna), 3° Dominic Lokinyomo Lobalu (Svizzera);

: 1° Jakob Ingebrigtsen (Norvegia), 2° George Mills (Gran Bretagna), 3° Dominic Lokinyomo Lobalu (Svizzera); 100 metri maschile: 1° Marcell Jacobs (Italia), 2° Chituru Ali (Italia), 3° Romell Glave (Gran Bretagna).

Podi terza giornata 9 giugno 2024: