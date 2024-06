Altri Sport. Europei Atletica, oro e record italiano per Battocletti nei 5000 donne. I XXVI campionati europei di atletica leggera sono in programma allo Stadio olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Per la seconda volta Roma ospita la rassegna europea, a mezzo secolo di distanza dall’edizione edizione del 1974. Nell’ultima finale della prima giornata dei Campionati Europei di Roma, un altro trionfo per l’Italia con la sensazionale prova di Nadia Battocletti che conquista la medaglia d’oro nei 5000 metri grazie a uno straordinario rettilineo finale che la fa chiudere in 14’35″29, battendo il suo precedente primato italiano oltre che il record dei campionati. (Continua a leggere dopo le foto)

Un’emozione unica che Nadia Battocletti, come riportato da Sport Mediaset, ha descritto con queste parole: “È stata una serata favolosa e la gara è stata tosta, ma l’incoraggiamento del pubblico è stato super con tutti che gridavano il mio nome, per cui all’ultimo giro mi sono detta che dovevo farlo anche per loro. Ero certa che la norvegese l’avrebbe messa subito sul ritmo, lei è una che non molla, quindi non le facevo paura. Aver messo su carta l’idea che lei conducesse con ritmo alto mi metteva nella posizione giusta, io come un corvetto dovevo stare lì. Mi sono accorta che le altre si stavano staccando a 800 metri dalla fine, sapevo che se arrivavo agli ultimi giri carica difficilmente mi avrebbe battuta. Io sarei partita anche prima, ma mi sono fidata dell’esperienza di papà che mi aveva detto di aspettare”.