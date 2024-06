Altri sport. Europei atletica: dopo la doppietta nei 100, altre due medaglie per gli Azzurri. I XXVI campionati europei di atletica leggera sono in programma allo Stadio olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Per la seconda volta Roma ospita la rassegna europea, a mezzo secolo di distanza dall’edizione del 1974. Gli azzurri stanno facendo un ottimo percorso, aggiugendo giorno dopo giorno nuovi traguardi al medagliere italiano. Dopo la doppietta nei 100, Catalin Tecuceanu e Zaynab Dosso hanno conquistato altri due bronzi per la squadra italiana nei Campionati Europei di Roma, con il primo che finisce i suoi 800 metri nel tempo di 1’45″40, mentre la seconda ferma il cronometro a 11″03, dopo aver già corso nella semifinale sempre in serata in 11″01, che rappresenta il suo nuovo record italiano. (Continua a leggere dopo le foto)

Catalin Tecuceanu, come riportato da Sport Mediaset, ha dichirato: “Ce l’abbiamo fatta, il primo traguardo era prendere una medaglia internazionale. Volevo quella più bella ma va benissimo così. Siamo sulla strada giusta per fare grandi cose. Ho cercato di correre con intelligenza, anche alla luce di un riscaldamento in cui non mi sono sentito nel migliore dei modi. Per me è un grandissimo risultato, ha un enorme valore, anche se vorrei raggiungerne ovviamente ancora altri: ora pensiamo a Parigi. È una medaglia dedicata a tutti quanti mi hanno sostenuto, in particolare al mio fratellino, alla mia famiglia e a tutti gli allenatori che nel corso degli anni mi hanno seguito”. Zaynab Dosso, invece, ha detto: “Sono contentissima come e forse più di Glasgow: è un segnale che sono sulla strada buona per i Giochi di Parigi. Sono veramente felice di come ho gestito l’80 per cento della gara: so che ci sono ancora ‘tessere’ del puzzle da mettere assieme e che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Ho fame di medaglie, ma anche tutta l’Italia è affamata di grandi risultati”.