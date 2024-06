Altri Sport. Europei di Atletica, Jacobs non si sbilancia: “Mi manca il ritmo sui 100”. Marcell Jacobs è un velocista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022. L’obiettivo principale di Marcell Jacobs sono le Olimpiadi. Il campione olimpico dei 100 metri tornerà a testarsi agli Europei di atletica leggera in programma a Roma da venerdì 7 giugno. (Continua a leggere dopo le foto)

Nella conferenza stampa pre Europei di atletica, come riportato da Sport Mediaset, Jacobs sulla sua condizione fisica ha ammesso: “Scendere sotto i 10″? Sono molto fiducioso di quelle che sono le mie capacita’. Punto a essere al top alle Olimpiadi. Non ho ancora trovato il ritmo giusto per correre i 100 metri, spero in questo weekend. Quando tutto sara’ a posto il tempo arriverà. È importante per noi competere in casa, Roma è la mia città. Non vedo l’ora di gareggiare davanti agli italiani. È qui che ho iniziato a credere nella mia medaglia olimpica. Voglio restituire qualcosa alla citta’ e ai tifosi. Devo lavorare ancora tanto, mi aspetto pero’ grandi cose. Per me è importante correre col sorriso, sto lavorando per trasformare la pressione in energia. Abbiamo un team pazzesco. Il nostro obiettivo è arrivare nel top del ranking”.