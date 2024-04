Europa League, le probabili formazioni di Roma-Milan

Questa sera, la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ecco le probabili formazioni del match Roma-Milan e dove seguire la partita. (Continua dopo le foto)

Dove vedere Roma-Milan

La partita di ritorno di Europa League fra Roma e Milan sarà trasmessa su Rai 1 ma anche su Dazn oggi, giovedì 18 aprile 2024 a partire dalle ore 21:00. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per vedere la partita in streaming è possibile collegarsi da pc, tablet o smartphone a RaiPlay, oppure (per gli abbonati) su SkyGo, Now o Dazn. (Continua dopo le foto)

Roma-Milan, le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.