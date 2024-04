Calciomercato Juventus, i bianconeri su Gudmundsson: due giocatori nell’affare

Calciomercato Juventus. Albert Gudmundsson è il crac dell’attuale stagione della Serie A. Il Genoa vola grazie alle sue giocate. I top club hanno messo gli occhi sull’attaccante islandese. Tra questi c’è anche la Juventus, che sarebbe pronto ad offrire due contropartite tecniche al Genoa. (Continua…)

Calciomercato Juventus, Gudmundsson nel mirino

Albert Gudmundsson è finito nel mirino di vari club, tra cui anche della Juventus. Il calciatore islandese potrebbe salutare il Genoa a fine stagione. La società bianconera avrebbe intenzione di offrire due contropartite tecniche al Genoa per strappare Gudmundsson alla concorrenza.

In cambio delle prestazioni dell’islandese, alla società ligure si trasferirebbero Tiago Djalo in prestito ed Enzo Barrenechea, attualmente in forza al Frosinone. La proposta della Juventus, però, sembra ancora molto lontana dalla richiesta del Genoa. Il valore di Gudmundsson è particolarmente lievitato quest’anno e la concorrenza è molto fitta.