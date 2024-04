Calciomercato Napoli, per la panchina salgono le quotazioni di Pioli e Gasperini

Calciomercato Napoli – Ci sono diverse incognite su chi sarà la nuova guida tecnica incaricata di gestire la ripartenza del Napoli. Il dirigente della squadra partenopea Aurelio De Laurentiis si starebbe mobilitando per riempire il vuoto della panchina e ci sono già diversi indizi su chi potrebbe essere scelto. (Continua a leggere dopo le foto…)

Leggi anche: L’inno della Napoli: testo, storia e significato

Leggi anche: Gli allenatori più vincenti del mondo

ADL e la ricerca di una nuova guida tecnica per il Napoli

Aurelio De Laurentiis sembra non voler ripetere gli errori del passato, memore del “tracollo” che ha seguito il successo della scorsa estate. Dopo l’addio di Spalletti, che ha portato il Napoli a guadagnarsi l’agognato scudetto, ci sono state diversi colpi di assestamento che non hanno giovato alla squadra. L’esperienza dei tre allenatori cambiati nella stessa stagione ha reso imprescindibile un cambio di rotta. Ora sembra più che mai urgente la presenza di una guida tecnica costante e duratura. La dirigenza del Napoli starebbe puntando ad un professionista di esperienza per la panchina e ci sono già diversi nomi in lista. Ecco su chi potrebbe cadere la scelta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Milan-Inter, derby scudetto da brividi: scatta il piano sicurezza

Pioli al Napoli dopo il Milan? Gli indizi

Aurelio De Laurentiis avrebbe da tempo messo gli occhi su Conte ritenendolo l’allenatore ideale per una ripartenza del Napoli. Ma Antonio sembra non voler cedere alle lusinghe dell’ADL e starebbe attendendo altre proposte. La dirigenza del Napoli starebbe quindi già cercando alternative che potrebbero anche dipendere da come andrà questo finale di stagione. Pioli potrebbe rimanere al Milan fintanto che i rossoneri riusciranno ad andare avanti all’Europa League, perlomeno raggiungendo la finale. Ulteriori condizioni sarebbero quelle di una buona figura nel Derby contro l’Inter e il mantenimento del secondo posto in classifica. Queste tante incognite potrebbero spingere lo stesso Pioli ad accettare l’offerta di De Laurentis e ricominciare in una nuova avventura con il Napoli. Ma c’è un altro nome in lizza tra i possibili candidati alla guida del Napoli.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva