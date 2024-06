Euro 2024, verso Spagna-Italia: Spalletti pronto a confermare 9 azzurri su 11

Giovedì sera alle 21 si disputerà uno dei match più attesi degli Europei 2024: Italia-Spagna. Il prossimo confronto sarà determinante per gli azzurri ai fini del passaggio del turno. In caso di successo, l’Italia avrà la possibilità di qualificarsi agli ottavi con un turno d’anticipo. Spalletti quindi si sta preparando al meglio per la partita contro la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, il ct della Nazionale italiana sarebbe intenzionato a confermare in blocco (o quasi) la squadra che ha ben figurato soprattutto nel primo tempo contro l’Albania. Secondo alcune ipotesi, potrebbe esserci qualche cambiamento nella formazione di giovedì. (Continua dopo le foto)

Euro 2024, Spalletti si prepara per Italia-Spagna: le probabili formazioni

La formazione scelta da Spalletti per ora ha funzionato: gli azzurri di 11 partite ne hanno vinte 7, 3 pareggiate e 1 persa. Donnarumma gioca in porta, Di Lorenzo e Dimarco laterali, Calafiori e Bastoni centrali. Centrocampo a due con Barella e Jorginho. Chiesa, Frattesi e Pellegrini a supporto di Scamacca. Questa è una delle probabili formazioni che Luciano Spalletti sceglierà di schierare anche contro la Spagna:

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Questa formazione che si è dimostrata essere vincente, potrebbe però essere variata. Una delle ipotesi è quella di schiarare Cristante al posto di Jorginho, anche se pare improbabile che l’Italia rinunci al centrocampista. Altro cambio puramente ipotetico è quello in difesa: Mancini al posto di Calafiori per garantire maggiore copertura contro i ficcanti attaccanti spagnoli. Secondo un’altra ipotesi, al posto di Calafiori e Pellegrini potrebbero entrare Mancini e Buongiorno. Un’altra delle probabili formazioni quindi, sarebbe questa: