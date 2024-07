Esplode autobomba, all’interno un uomo e una donna: cosa si sa

Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale nel nord di Mosca. Il fatto è accaduto appena gli occupanti, un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Le due perasone a bordo dell’autobomba sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Il ministero dell’Interno russo ha affermato che la causa dell’esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo installato al suo interno. Vediamo insieme chi erano le due vittime. (Continua a leggere dopo le foto)

Mosca, esplode autobomba: all’interno un uomo e una donna

Mosca, esplode autobomba: all’interno un uomo e una donna. Nell’esplosione dell’autobomba avvenuta a nord di Mosca sarebbe rimasto ferito Andrey Torgashov. Lo scrivono diversi media russi, tra cui Rbc e il portale indipendente Meduza che cita alcuni canali Telegram secondo cui l’uomo sarebbe un funzionario militare russo. Secondo fonti del ministero dell’Interno citate da Rbc e riprese dall’Ansa, nel 2022 Torgashov sarebbe stato il fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita. Da quanto si apprende dal canale Telegram Astra, come riportato dall’Ansa, Meduza scrive che Torgashov sarebbe il vice capo di un centro dell’unità di comunicazione satellitare militare 33790 nella regione di Mosca. I servizi operativi russi hanno riferito all’agenzia Tass che l’esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti su una Toyota Land Cruiser parcheggiata in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale. Secondo le informazioni preliminari, l’uomo avrebbe perso i piedi e la donna sarebbe stata ferita dalle schegge. Inoltre, altre cinque automobili vicine sarebbero rimaste danneggiate a causa dell’esplosione. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati in esplosivi e personale dei servizi di emergenza.

